В Ялте появится мобильный комплекс по сортировке мусора
В апреле в Ялте заработает мобильный комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов. Как сообщили в пресс-службе МинЖКХ РК, в городе уже установили 397 мусорных контейнеров.
- Введена в эксплуатацию сортировочная линия, предназначенная для сортировки сухой фракции отходов. Она обеспечит максимальную эффективность отбора материалов, пригодных для вторичной переработки, - добавили в министерстве.
Стоимость оборудования составит 11 миллионов рублей. Фото: пресс-служба МинЖКХ Крыма
Ялтинский оператор по вывозу мусора уже организовал раздельный сбор отходов.
Новый комплекс сможет принимать твердые коммунальные отдоходы, до 10 тысяч тонн в год.
Комплекс сможет принимать до 10 тысяч тонн ТКО в год. Фото: пресс-служба МинЖКХ Крым
Общая стоимость оборудования составит около 11 миллионов рублей.
Его презентуют и запустят в работу в апреле 2019 года.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что тарифы на вывоз мусора в республике повышаться не будет.
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