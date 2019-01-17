2019-01-17T11:51:43+03:00
Недвижимость

В Ялте появится мобильный комплекс по сортировке мусора

Он начнет работать в апреле
Александра КОРШУНОВА
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Он начнет свою работу в апрелеОн начнет свою работу в апрелеФото: Александра КОРШУНОВА
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В апреле в Ялте заработает мобильный комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов. Как сообщили в пресс-службе МинЖКХ РК, в городе уже установили 397 мусорных контейнеров.

- Введена в эксплуатацию сортировочная линия, предназначенная для сортировки сухой фракции отходов. Она обеспечит максимальную эффективность отбора материалов, пригодных для вторичной переработки, - добавили в министерстве.

Стоимость оборудования составит 11 миллионов рублей. Фото: пресс-служба МинЖКХ Крыма

Стоимость оборудования составит 11 миллионов рублей. Фото: пресс-служба МинЖКХ Крыма

Ялтинский оператор по вывозу мусора уже организовал раздельный сбор отходов.

Новый комплекс сможет принимать твердые коммунальные отдоходы, до 10 тысяч тонн в год.

Комплекс сможет принимать до 10 тысяч тонн ТКО в год. Фото: пресс-служба МинЖКХ Крым

Комплекс сможет принимать до 10 тысяч тонн ТКО в год. Фото: пресс-служба МинЖКХ Крым

Общая стоимость оборудования составит около 11 миллионов рублей.

Его презентуют и запустят в работу в апреле 2019 года.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что тарифы на вывоз мусора в республике повышаться не будет.

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