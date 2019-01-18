2019-01-18T14:35:15+03:00
Общество

Из-за сбоя на сетях 96 тысяч крымчан остались без света

Причины нарушения выясняются
Александра КОРШУНОВА
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Тысячи жителей Западного Крыма остались без света из-за нарушения на сетях. Больше всего это коснулось населения Евпатории и Сакского района.

Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», обесточенными оказались четыре подстанции. Причины нарушения выясняются.

- В результате работы защит частично прекращалось электроснабжение потребителей г. Евпатории и Сакского района суммарной мощностью 40 МВт (около 96 тысяч человек), - добавили в пресс-службе.

Но уже в пол 11 дня специалисты возобновили электроснабжение абонентов, а к пол 12 все они были запитаны.

Напомним, недавно непогода оставила без света жителей шести сел в Бахчисарайском районе. Нарушения произошли из-за сильного ветра. Работы на электросетях осложнялись еще и тем, что в регионе выпало много снега.

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