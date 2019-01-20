Крым отмечает 20 января День Республики

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-20T12:11:59+03:00

Автономия региона была восстановлена 28 лет тому назад

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Сегодня, 20 января отмечается День Республики Крым. Свою историю праздник ведет с 1991 года, когда на первом общекрымском референдуме большая часть избирателей региона одобрила восстановление Крымской автономии.

- День Республики – знаменательная дата, консолидирующая народы многонационального полуострова. Этот день наполняет сердца гордостью за прошлое, настоящее и дает уверенность в будущем, - говорится в сообщении Президиума Государственного Совета Республики Крым.

Госсовет отмечает, что на сегодняшний день в регионе идет серьезная работа по изменению социально-экономической ситуации и улучшению качества жизни людей.

Политики уверены, что после претворения в жизнь всего задуманного Крым станет сильней и благополучнее. И регион сможет реализовать весь свой потенциал, начиная от такой традиционной сферы, как туризм, и завершая современными технологиями в народном хозяйстве.