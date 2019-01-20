День Республики Крым: в Евпатории приняли присягу юнармейцы

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-20T14:06:13+03:00

На празднике можно было увидеть военную технику и показательные рукопашные поединки

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В День Республики Крым, 20 января, в Евпатории прошла церемония принятия присяги юнармейцев. Будущим военнослужащим старшие наставники рассказали о пользе служения Родине и показали настоящее пиротехническое шоу.

Ребята хотят стать достойными защитниками Родины.Фото: София ЯКУБОВА

"Хочу или танкистом, или летчиком быть!"-рассказывает маленький Женя, только что принявший присягу.

Второй юнармеец, тоже оказавшийся тезкой - Евгением, поделился своими свежими впечатлениями:

«Мне понравилось, как военные разбивали кирпичи головой! Хочу быть в отрядах спецназа!»

На плацу выстроились морские и сухопутные офицеры, солдаты, которые приветствовали новое поколение будущих защитников. Как оказалось, защитники Родины бывают и в юбках:

В празднике участвовали дети и взрослые.Фото: София ЯКУБОВА

«Хорошая физическая подготовка, дисциплина, здесь учат уважать и слушаться старших, и не забывать ветеранов!» - рассказывают близняшки Кристина и Ксения, только что вступившие в ряды юнармейцев.

А вот юный защитник Роман с удовольствием насладился рукопашным боем, продемонстрированным на Красной горке:

«В армию пойду обязательно и только на десантника!»

Мощную военную технику можно посмотреть и потрогать руками.Фото: София ЯКУБОВА

Военная техника в полную величину сразила каждого своей мощностью, модернизированным управлением и дороговизной:

«Чувствуешь себя защищенным, с такими машинами не страшно!»-комментирует Наталия из Евпатории.

Полевая кухня помогла участникам торжества быть сильными и веселыми.Фото: София ЯКУБОВА

Не обошлось принятие присяги и без традиционной полевой кухни: горячего чая и «каши из топора».