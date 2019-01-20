В Симферополе 21 января в некоторых районах не будет света
21 января, в Симферополе планируют отключить свет на части столичных улиц, где напряжения в сетях не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера.
Пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что о том, что проблемы с электроснабжением связаны с ремонтными работами.
- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей, - обещают энергетики и просят горожан понять их и простить.
Хотя у жителей столицы региона нет выбора - людей ставят просто перед фактом.
Где в Симферополе 21 января не будет электричества:
улица Ростовская, 4-6 (чет);
Улица Киевская, 139/2, 141, 141а, 147;
Каменский массив:
садовое товарищество «Автобусник»,
садовое товарищество «Энергия»,
садовое товарищество «Урожай»,
садовое товарищество «Шинник»,
садовое товарищество «Привал»,
садовое товарищество «Ягодка»,
садовое товарищество «Домостроитель».