2019-01-20T20:27:24+03:00
Общество

В Симферополе 21 января в некоторых районах не будет света

Электричество отключат с 8.00 утра до 17.00 вечера
Галина КОВАЛЕНКО
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Целый день нельзя будет пользоваться электоприборами. Фото: архив "КП"Целый день нельзя будет пользоваться электоприборами. Фото: архив "КП"
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21 января, в Симферополе планируют отключить свет на части столичных улиц, где напряжения в сетях не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что о том, что проблемы с электроснабжением связаны с ремонтными работами.

- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей, - обещают энергетики и просят горожан понять их и простить.

Хотя у жителей столицы региона нет выбора - людей ставят просто перед фактом.

Где в Симферополе 21 января не будет электричества:

улица Ростовская, 4-6 (чет);

Улица Киевская, 139/2, 141, 141а, 147;

Каменский массив:

садовое товарищество «Автобусник»,

садовое товарищество «Энергия»,

садовое товарищество «Урожай»,

садовое товарищество «Шинник»,

садовое товарищество «Привал»,

садовое товарищество «Ягодка»,

садовое товарищество «Домостроитель».

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