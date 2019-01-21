2019-01-21T10:21:24+03:00
Общество

21 января в части Симферополя не будет воды

Это связано с ремонтными работами
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Ограничение продлится до 17.00Ограничение продлится до 17.00Фото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 21 января, в части Симферополя не будет холодной воды. Это связано с ремонтными работами на пересечении улицы Спера и бульвара Ленина.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, водоснабжение ограничат с 9.00 до 13.00.

КОНКРЕТНО

На каких улицах Симферополя не будет воды:

А. Невского

Долгоруковская

К. Маркса (от ул. Толстого до ул. Павленко)

Павленко (от ул. А. Невского до парка им. Ю.А. Гагарина);

Речная, Проездная, Проезжая;

пер. Пугачева,

пер. Вокзальный,

бул. Ленина.

Симферопольский филиал «Воды Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

Напомним, 21 января в некоторых районах крымской столицы не будет света. Электричество отключат с 8 утра и до 17 вечера. Проблемы с электроснабжением связаны с ремонтными работами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчи столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
В России могут начать штрафовать за неправильное обозначение Крыма на картах
За прошлый год крымским браконьерам выписали около 6,5 миллиона рублей штрафов
Погода в Крыму на 21 января: до +9 и дождь
В Симферополе 21 января в некоторых районах не будет света
В центре Симферополя 21 января отключат воду
Итоги недели от МЧС Республики Крым: 20 ДТП и 29 пожаров
День Республики Крым: в Евпатории приняли присягу юнармейцы
Аксенов: Восстановление автономии стало прологом к Крымской весне
Крым отмечает 20 января День Республики
Симферополь и Уфа подписали договор о сотрудничестве
В Керчи новобранцы приняли военную присягу
Погода в Крыму на 20 января: ветрено и тепло до +8
На Крещение в Крыму приняли купель семь тысяч человек
В Крыму нашли и взорвали две осколочные авиабомбы
В Симферополе на ремонт поликлиник запланировали потратить 300 миллионов рублей
В Ялте ведут расчистку места обрушения подпорной стены
Крымские спасатели просят не ходить в горы
Крымские пограничники задержали украинца без документов
Севастопольской школой с холодными классами заинтересовались следователи
Погода в Крыму 19 января: туманы, дожди и тепло до +9
В Симферополе горела многоэтажка: Эвакуировали 10 человек
На Евпаторийском шоссе в Симферополе столкнулись два грузовика и легковушка
Кот оставил без света жителей Белогорского района