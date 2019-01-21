21 января в части Симферополя не будет воды
В понедельник, 21 января, в части Симферополя не будет холодной воды. Это связано с ремонтными работами на пересечении улицы Спера и бульвара Ленина.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, водоснабжение ограничат с 9.00 до 13.00.
КОНКРЕТНО
На каких улицах Симферополя не будет воды:
А. Невского
Долгоруковская
К. Маркса (от ул. Толстого до ул. Павленко)
Павленко (от ул. А. Невского до парка им. Ю.А. Гагарина);
Речная, Проездная, Проезжая;
пер. Пугачева,
пер. Вокзальный,
бул. Ленина.
Симферопольский филиал «Воды Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.
Напомним, 21 января в некоторых районах крымской столицы не будет света. Электричество отключат с 8 утра и до 17 вечера. Проблемы с электроснабжением связаны с ремонтными работами.