21 января в части Симферополя не будет воды

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-21T10:21:24+03:00

Это связано с ремонтными работами

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В понедельник, 21 января, в части Симферополя не будет холодной воды. Это связано с ремонтными работами на пересечении улицы Спера и бульвара Ленина.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, водоснабжение ограничат с 9.00 до 13.00.

КОНКРЕТНО

На каких улицах Симферополя не будет воды:

А. Невского

Долгоруковская

К. Маркса (от ул. Толстого до ул. Павленко)

Павленко (от ул. А. Невского до парка им. Ю.А. Гагарина);

Речная, Проездная, Проезжая;

пер. Пугачева,

пер. Вокзальный,

бул. Ленина.

Симферопольский филиал «Воды Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

Напомним, 21 января в некоторых районах крымской столицы не будет света. Электричество отключат с 8 утра и до 17 вечера. Проблемы с электроснабжением связаны с ремонтными работами.