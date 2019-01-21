В Керчи столкнулись две легковушки: Пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-21T11:02:08+03:00

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В Керчи на шоссе Героев Сталинграда столкнулись два легковых автомобиля марок Dacia Logan и Skoda Fabia. В результате столкновения пострадали три человека.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, это произошло в районе остановки «Нижний Солнечный».

Туда сразу выехали две службы экстренного реагирования, они и деблокировали из автомобилей пострадавших.

- На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Была произведена деблокация, - добавили в МЧС, передает «РИА Крым».

В причинах аварии будут разбираться эксперты.

Кстати, на трассе "Симферополь-Керчь" на прошлой неделеи тоже столкнулись два легковых автомобиля. Это произошло в районе развязки федеральной трассы "Таврида". В ликвидации аварии принимали участие 19 человек и 5 единиц спецтехники.