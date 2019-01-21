Количество погибших при возгорании судов в Черном море увеличилось до трех человек

СЕГОДНЯ 20:12 2019-01-21T20:17:49+03:00

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Восемь человек спасли из моря у горящих танзанийских танкеров в Черном море, недалеко от берегов Крыма. Трое погибли.

- Трое человек спасти не удалось, восьмерых подняли на борт. Они живы, устанавливаем их состояние. Граждан России среди членов экипажа нет, - сообщили в пресс-службе Росморречьфлота.

Сначала стало известно о том, что погиб один человек. Позже количество погибших увеличилось до двоих.

Напомним, вечером 21 января в Черном море загорелись два грузовых судна - "Маэстро" и "Канди". Во время перевалки топлива с одного судна на другое произошел пожар. Танкер "Маэстро" под флагом Танзании зашел в Темрюк. На его борту было 14 человек - граждане Танзании и Индии. На борту второго танкера - "Канди" - было 17 человек.