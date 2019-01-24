В Симферопольском районе мошенники незаконно обналичили 2,5 миллиона рублей маткапитала
Сотрудники прокуратуры в симферопольском районе обнаружили мошенническую схему по завладению деньгами материнского капитала.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, работники потребительского кооператива заключали фиктивные договора займа на строительство жилья. А под них покрытие использовали деньги материнского капитала.
- В результате реализации незаконной схемы осуществлено завладение средствами материнского капитала на сумму свыше 2,5 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе.
В отношении должностных лиц выдвинуто обвинение по статье уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас ход доследственной проверки контролируется прокуратурой района.
Кстати, в Крыму мошенники представлялись сотрудниками министерства финансов. Они направляли сообщения о том, что человеку якобы сделали перерасчет неиспользованных накоплений. И предлагали пройти по ссылке.