В Симферопольском районе мошенники незаконно обналичили 2,5 миллиона рублей маткапитала

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-24T11:06:26+03:00

Теперь им грозит наказание, предусмотренное статьей уголовного кодекса Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Они работали по специальной схеме

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Сотрудники прокуратуры в симферопольском районе обнаружили мошенническую схему по завладению деньгами материнского капитала.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, работники потребительского кооператива заключали фиктивные договора займа на строительство жилья. А под них покрытие использовали деньги материнского капитала.

- В результате реализации незаконной схемы осуществлено завладение средствами материнского капитала на сумму свыше 2,5 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе.

В отношении должностных лиц выдвинуто обвинение по статье уголовного кодекса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас ход доследственной проверки контролируется прокуратурой района.

Кстати, в Крыму мошенники представлялись сотрудниками министерства финансов. Они направляли сообщения о том, что человеку якобы сделали перерасчет неиспользованных накоплений. И предлагали пройти по ссылке.