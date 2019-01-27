Киношники ищут бородатых крымчан кавказской внешности
Крымская кинематографическая команда «Сурож Град» объявила о начале кастинга. В Крыму планируются съемки нового военного фильма, в связи с этим приглашаются желающие принять участие в съемочном процессе.
Информация опубликована в группе ВКонтакте «Кастинг Крым Сурож Град»
- Для съемок в новом проекте ищем:
- мужчины 30-50 лет (типаж: кавказ, чечня, борода и шрамы приветствуются)
- женщины 45-60 лет (типаж: кавказ)
- мальчик 8-9 лет (типаж: кавказ)
- парень 14-16 лет (рост 190-200 см)
Анкеты и фото скидывать на почту SurojGrad@mail.ru
Стоит отметить, что среди проектов, в которых принимала участие крымская кинокоманда числятся: «Балканский рубеж», «Крымский мост», «Танкист», «Викинг», «Вурдалаки» и многие другие.
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