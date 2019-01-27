Киношники ищут бородатых крымчан кавказской внешности

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-27T10:41:15+03:00

В Крыму снова будут снимать фильм Фото: соцсети

Объявлен кастинг для участия в новом проекте

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Крымская кинематографическая команда «Сурож Град» объявила о начале кастинга. В Крыму планируются съемки нового военного фильма, в связи с этим приглашаются желающие принять участие в съемочном процессе.

Информация опубликована в группе ВКонтакте «Кастинг Крым Сурож Град»

- Для съемок в новом проекте ищем:

- мужчины 30-50 лет (типаж: кавказ, чечня, борода и шрамы приветствуются)

- женщины 45-60 лет (типаж: кавказ)

- мальчик 8-9 лет (типаж: кавказ)

- парень 14-16 лет (рост 190-200 см)

Анкеты и фото скидывать на почту SurojGrad@mail.ru

Стоит отметить, что среди проектов, в которых принимала участие крымская кинокоманда числятся: «Балканский рубеж», «Крымский мост», «Танкист», «Викинг», «Вурдалаки» и многие другие.