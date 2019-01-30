2019-01-30T15:54:57+03:00
Общество

Жители пригорода Симферополя возмущены: Энергетики дорогу в Курцах превратили в траншею

Крымчане в соцсетях жалуются, что им отрезали путь к школе, магазину и автотрассе
Галина КОВАЛЕНКО
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Мощная техника перемесила единственную дорогу к новостройкам. Фото: Мария БеляеваМощная техника перемесила единственную дорогу к новостройкам. Фото: Мария Беляева
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Столица региона расширяется и прирастает новыми районами, как и другие крупные города России. Правда есть свои особенности.

- Год назад мы купили участок в новом массиве села Украинка (Курцы), отличное местоположение, видовой участок, от города всего 3 километра, приличные соседи в поселке, в общем то положительных моментов предостаточно, - написала в соцсети Надежда Альтшулер.

И тут же приложила к этой бочке меда ложку дегтя: - В октябре 2018 года компания «Крымэнерго» проложила подземный высоковольтный кабель. Траншею прорыли через единственную дорогу, ведущую в наш новый массив.

В итоге проезжая часть после дождей превратилась в месиво – ни пройти, ни проехать.

Мария Беляева, живущая тоже в Курцах, добавляет: - Энергетики перерыли те естественные пути, по которым вода с гор стекала в озеро. И теперь вода просто идет в поселок и размывает улицы в жилом районе: просто невозможно ни пешком, ни машине подняться. И сейчас мы живем в ожидании коллапса, который неизбежно произойдет с приходом весны: снег на горах начнет таять и такое начнется!

Официального комментария пока нет - «КП-Крым» ждет ответа от ГУП РК «Крымэнерго».

В пригороде Симферополя энергетики перекопали дорогу.Жители поселка Украинка (Курцы) самотверженно штурмуют непролазную грязюку. Видео: Мария Беляева

ИСТОЧНИК KP.RU

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