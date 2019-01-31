В Крыму установили единый тариф на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-31T12:36:03+03:00

При этом качество оказания услуг не должно снизиться Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Крымские власти определились с единым тарифом на вывоз мусора для сельских поселений и городов республики. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, при этом качество уборки не снизится.

- Мы можем выйти на единый тариф - районы будут платить не выше 40 рублей с человека, по городам максимальная планка будет 50 рублей. При этом для Ялты и Алушты, с учетом самого большего "плеча доставки", тариф снизится - с 164 рублей до 129 рублей в Ялте, и со 104 до 97 рублей с человека в Алуште, - добавил Аксенов.

Он отметил, что такое распоряжение опубликуют на официальном сайте правительства Республики Крым.

Кроме того, Аксенов подчеркнул, что "Ялта - летняя столица Российской Федерации", поэтому город должен быть чистым. Поэтому необходимо проработать все варианты для того, чтобы очистить город от мусора.

Напомним, в Ялте появится мобильный комплекс по сортировке мусора. Он начнет работать в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU