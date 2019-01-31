2019-01-31T15:47:20+03:00
Общество

Аксенов пообещал привести в порядок ялтинские парковки

Он поручил выявить места, где завышают количество машино-мест
Александра КОРШУНОВА
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Одна из городских парковок ЯлтыОдна из городских парковок ЯлтыФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в Ялте нужно проверить парковки и выявить те места, где завышают количество мест для машин.

Он подчеркнул, что такого быть не должно.

- Приехал в Ялту проверять парковки. По паспорту 10 мест, а на месте 30. Куда эти деньги идут? В карман предпринимателю. Такого быть не должно. Всех приведу в чувство, - резюмировал Аксенов.

Кстати, корреспондент «КП-Крым» выясняла, почему бесплатная парковка в Ялте стала платной. Такие жалобы стали поступать в редакцию. На парковке, которая находится возле администрации Ялты и кинотеатра, появился подозрительный мужчина, который берет деньги за стоянку.

Оказалось, что там дейстительно работал сотрудник предприятия МУП «Туринфоцентр ЮБК», в чьем ведении находится парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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