Аксенов пообещал привести в порядок ялтинские парковки
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в Ялте нужно проверить парковки и выявить те места, где завышают количество мест для машин.
Он подчеркнул, что такого быть не должно.
- Приехал в Ялту проверять парковки. По паспорту 10 мест, а на месте 30. Куда эти деньги идут? В карман предпринимателю. Такого быть не должно. Всех приведу в чувство, - резюмировал Аксенов.
Кстати, корреспондент «КП-Крым» выясняла, почему бесплатная парковка в Ялте стала платной. Такие жалобы стали поступать в редакцию. На парковке, которая находится возле администрации Ялты и кинотеатра, появился подозрительный мужчина, который берет деньги за стоянку.
Оказалось, что там дейстительно работал сотрудник предприятия МУП «Туринфоцентр ЮБК», в чьем ведении находится парковка.
ИСТОЧНИК KP.RU