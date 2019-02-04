2019-02-04T14:51:06+03:00
Туризм

Из трех российских городов открыты продажи авиабилетов в Крым

Рейсы будут курсировать в рамках весенне-летнего расписания
Александра КОРШУНОВА
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Между Симферополем и Элистой авиасообщение появится впервыеМежду Симферополем и Элистой авиасообщение появится впервыеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Уже открыта продажа билетов на рейсы в Крым из Ростова-на-Дону, Элисты и Минеральных Вод. А их выполнение компанией «Азимут» запланировано в весеннее-летнем расписании.

Как сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта, с 31 марта самолеты в Ростов-на-Дону будут летать ежедневно. Вылет назначен на 18.30, а прибытие в крымскую столицу - в 19.50.

- Рейсы в Минеральные Воды будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Время вылета - 18:30, прибытие в Симферополь в 19:55. К перелетам по данному направлению перевозчик планирует приступить со 2 мая 2019 года, - добавили в пресс-службе.

А с 4 июня начнут курсировать рейсы Элиста-Симферополь дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Вылет из калмыцкой столицы назначен на 18.30, а прибывает в 19.55.

Кстати, ранее авиакомпания Nordwind открыла продажи на рейсы в Крым по 26 направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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