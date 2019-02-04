2019-02-04T15:28:07+03:00
Общество

Самый старый троллейбус Skoda уберут с крымских дорог

В последний раз он выходил на маршрут в конце 2018 года
Александра КОРШУНОВА
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Такой троллейбус ходил по Симферополю еще в 2015 годуТакой троллейбус ходил по Симферополю еще в 2015 годуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму с маршрута уберут самый старый троллейбус марки Skoda. В последний раз на линию он выходил в декабре 2018 года, рассказали в пресс-службе «Крымтроллейбуса» со ссылкой на гендиректора Илью Прокопьева.

- С конца прошлого года старая техника прекратила работать на маршрутах. Кроме экскурсионного троллейбуса. Еще в прошлом году на городском маршруте в Алуште работал троллейбус марки Skoda, но мы его заменили, - добавил Прокопьев.

СПРАВКА «КП»

Skoda 9Tr – троллейбус, который выпускало чехословацкое предприятия «Шкода-Остров» с 1961 по 1882 годы. В Симферополе он эксплуатировался с еще 1972 года выпуска. По состоянию на 2015 год именно он и являлся старейшим линейным троллейбусом в СНГ.

Кстати, в Крыму подготовят проект по реконструкции контактной троллейбусной сети. Его стоимость оценивается от 200 до 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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