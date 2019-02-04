2019-02-04T16:15:05+03:00
Общество

Севастопольский общественный транспорт переведут на экологичное топливо

Для этого в городе начнут создавать газозапровочные станции
Александра КОРШУНОВА
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Город уже закупил 265 больших автобусов на газуГород уже закупил 265 больших автобусов на газуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе в ближайшие пять-семь лет хотят перевести общественный автобусный транспорт на более экологичное топливо - на газ. Как сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников, он уже дал поручения создать сеть газозаправочных станций.

- Город уже закупил 265 больших автобусов на газу, уже 215 автобусов у нас стоит на маршруте и они не успевают заправляться. А мы ничего не делаем по развитию газовых заправочных комплексов, - подчеркнул Овсянников.

В свою очередь ему доложили, что уже в ближайшее время в эксплуатацию ведут такую станцию на Камышовом шоссе, 49.

Планируется, что газозаправки будут строить за счет инвестрования и предоставление субсидии на присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры.

По прогнозам департамента транспорта, частные перевозчики до 2021 года закупят около 100 автобусов на газу.

Кстати, самый старый троллейбус Skoda уберут с крымских дорог. В последний раз он выходил на маршрут в конце 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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