На трассе «Таврида» наносят новую разметку

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-05T11:06:27+03:00

Обновлять разметку будут в течение недели, пока стоит хорошая погода. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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На трассе «Таврида» рабочие начали наносить новую дорожную разметку. Обновлять ее будут в течение недели, пока стоит хорошая погода.

- В первую очередь разметка будет обновляться на перекрестках и в местах, требующих особенного внимания водителей, - сообщает пресс-служба генерального подрядчика. - Работы будут выполняться до ухудшения погодных условий, ожидаемых на следующей неделе.

Разметка сейчас наносится краской. В 2020 году, когда откроют движение по всем 250,7 км федеральной трассы, будет нанесена термопластиковая разметка с вкраплением стеклянных светоотражающих элементов. Сейчас такая нанесена только на Крымском мосту и автоподходах к нему.

Напомним, 7 важных вопросов о трассе «Таврида». Все, что водителям нужно знать о качестве покрытия, заправках, навигаторах, пробках, дорожной разметке.

ИСТОЧНИК KP.RU