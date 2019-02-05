На трассе «Таврида» наносят новую разметку
На трассе «Таврида» рабочие начали наносить новую дорожную разметку. Обновлять ее будут в течение недели, пока стоит хорошая погода.
- В первую очередь разметка будет обновляться на перекрестках и в местах, требующих особенного внимания водителей, - сообщает пресс-служба генерального подрядчика. - Работы будут выполняться до ухудшения погодных условий, ожидаемых на следующей неделе.
Разметка сейчас наносится краской. В 2020 году, когда откроют движение по всем 250,7 км федеральной трассы, будет нанесена термопластиковая разметка с вкраплением стеклянных светоотражающих элементов. Сейчас такая нанесена только на Крымском мосту и автоподходах к нему.
Напомним, 7 важных вопросов о трассе «Таврида». Все, что водителям нужно знать о качестве покрытия, заправках, навигаторах, пробках, дорожной разметке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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