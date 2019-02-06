2019-02-06T07:45:23+03:00
Общество

В Саках вандалы осквернили могилы советских летчиков

На территории городского парка захоронены останки воинов из 13 штурмового авиаполка [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: администрация города СакиФото: администрация города Саки
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В городе Саки вандалы повредили захоронение участников Великой Отечественной войны.

- Неустановленными лицами было сломано ограждение группы одиночных могил советских воинов. Напомним, на территории городского парка захоронены останки шести летчиков из состава 13-го штурмового авиационного полка, погибших в 1944-1945 годах, - рассказали в администрации города.

Фото: администрация города Саки

Фото: администрация города Саки

Чиновники отметили, что с завидным постоянством неизвестные портят и обелиск "Вечный огонь": коммунальщики регулярно удаляют с обелиска надписи разной степени цензурности.

Власти призвали жителей и гостей бережно относиться к историческому наследию, уважать героев минувшей войны.

- Акты вандализма в городе Саки происходят с неутешительной регулярностью, - посетовали в администрации. - Помнить о мужестве и доблести героев, сложивших головы в боях за наше светлое будущее - священный долг каждого.

Как сообщалось, вандалы недавно разбили мемориальную табличку на месте массовых расстрелов времен красного террора под Алупкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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