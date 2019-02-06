В Саках вандалы осквернили могилы советских летчиков
В городе Саки вандалы повредили захоронение участников Великой Отечественной войны.
- Неустановленными лицами было сломано ограждение группы одиночных могил советских воинов. Напомним, на территории городского парка захоронены останки шести летчиков из состава 13-го штурмового авиационного полка, погибших в 1944-1945 годах, - рассказали в администрации города.
Фото: администрация города Саки
Чиновники отметили, что с завидным постоянством неизвестные портят и обелиск "Вечный огонь": коммунальщики регулярно удаляют с обелиска надписи разной степени цензурности.
Власти призвали жителей и гостей бережно относиться к историческому наследию, уважать героев минувшей войны.
- Акты вандализма в городе Саки происходят с неутешительной регулярностью, - посетовали в администрации. - Помнить о мужестве и доблести героев, сложивших головы в боях за наше светлое будущее - священный долг каждого.
Как сообщалось, вандалы недавно разбили мемориальную табличку на месте массовых расстрелов времен красного террора под Алупкой.
ИСТОЧНИК KP.RU