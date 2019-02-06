В Крыму риелтор-мошенница продавала домики у моря
В Судаке задержали 32-летнюю горожанку, подозреваемую в целой серии мошенничеств. Она бралась помочь людям, мечтавшим о домике у моря.
- Подозреваемая, представившись работником агентства недвижимости, мошенническим путем завладела денежными средствами жительницы города Уфа в сумме 1 млн. 90 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
За такую приличную сумму она обещала помочь с покупкой квартиры в Судаке, но слова, так и остались словами.
Жительница Кировского района Республики Крым лишилась таким образом 22 000 рублей.
Лже- риелтор исправно брала деньги, но выполнять свои обещания не собиралась, поскольку возможностей для этого не имела. Положив деньги в карман, злоумышленница перестала выходить на связь.
На нее завели уголовное дело за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. По ч.2 и ч.4 ст.159 УК РФ ей грозит лишения свободы до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU