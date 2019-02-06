В Крыму риелтор-мошенница продавала домики у моря

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-06T09:49:32+03:00

Жительница Судака обещала оформить документы на жилье, брала деньги и переставала выходить на связь

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В Судаке задержали 32-летнюю горожанку, подозреваемую в целой серии мошенничеств. Она бралась помочь людям, мечтавшим о домике у моря.

- Подозреваемая, представившись работником агентства недвижимости, мошенническим путем завладела денежными средствами жительницы города Уфа в сумме 1 млн. 90 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

За такую приличную сумму она обещала помочь с покупкой квартиры в Судаке, но слова, так и остались словами.

Жительница Кировского района Республики Крым лишилась таким образом 22 000 рублей.

Лже- риелтор исправно брала деньги, но выполнять свои обещания не собиралась, поскольку возможностей для этого не имела. Положив деньги в карман, злоумышленница перестала выходить на связь.

На нее завели уголовное дело за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. По ч.2 и ч.4 ст.159 УК РФ ей грозит лишения свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU