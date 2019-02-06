2019-02-06T14:06:15+03:00
Происшествия

Симферополец пытался перевезти в багажнике своей машины три краснокнижных белуги

Теперь ему грозит крупный штраф
Александра КОРШУНОВА
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Мужчине грозит штраф или тюремный срок. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по КрымуМужчине грозит штраф или тюремный срок. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму
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Пограничники задержали симферопольца, который в багажнике своей машины пытался провезти три краснокнижных белуги. Оказалось, что 33-летний мужчина вез рыбу из Евпатории в крымскую столицу.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, в багажнике его машины нашли «три особи ВБР, схожие с семейством осетровых». Общий вес которых составлял 25 килограммов.

- Противоправная деятельность молодого человека зафиксирована установленным законом порядком, а водные биологические ресурсы изъяты и переданы на ответственное хранение в качестве вещественного доказательства, - добавили в Погрануправлении.

После проведения экспертизы оказалось, что это - белуга из семейства осетровых.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит крупный штраф или тюремный срок.

Кстаи, в начале января из браконьерских сетей выпустили краснокнижного осетра и камбалу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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