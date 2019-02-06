Симферополец пытался перевезти в багажнике своей машины три краснокнижных белуги
Пограничники задержали симферопольца, который в багажнике своей машины пытался провезти три краснокнижных белуги. Оказалось, что 33-летний мужчина вез рыбу из Евпатории в крымскую столицу.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, в багажнике его машины нашли «три особи ВБР, схожие с семейством осетровых». Общий вес которых составлял 25 килограммов.
- Противоправная деятельность молодого человека зафиксирована установленным законом порядком, а водные биологические ресурсы изъяты и переданы на ответственное хранение в качестве вещественного доказательства, - добавили в Погрануправлении.
После проведения экспертизы оказалось, что это - белуга из семейства осетровых.
Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит крупный штраф или тюремный срок.
Кстаи, в начале января из браконьерских сетей выпустили краснокнижного осетра и камбалу.
ИСТОЧНИК KP.RU