В холода крымскую трассу «Таврида» будут убирать 46 дорожных машин

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-06T14:42:09+03:00

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Из-за ухудшения погодных условий для уборки трассы «Таврида» привлекут дополнительную технику. Всего за состоянием дорожной обстановки будут следить 46 спецмашин.

Как сообщил пресс-секретарь генподрядчика «ВАД» Григорий Назаров, на трассу выйдут , грейдеры, погрузчики, тракторы с щетками и отвалами.

- По одной новой машине поставлено на базы в Керчи, Феодосии и Белогорске. Мы следим за изменениями погоды и готовы к предстоящему похолоданию, - отметили в пресс-службе.

Что касается обработки дорожного покрытия, то для этого подготовили 287 тонн противогололедных материалов, а еще 225 тонн хранится на складе.

Сейчас на трассе «Таврида» ведется круглосуточное дежурство. Если на дороге появится наледь, то туда оперативно направится техника.

Кстати, корреспондент «КП-Крым» ответил на 7 самых важных вопросов трассе «Таврида».

ИСТОЧНИК KP.RU