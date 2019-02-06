В Севастополе зафиксировали смерть от «свиного гриппа»

СЕГОДНЯ 17:48 2019-02-06T17:48:50+03:00

Он обратился к врачам на пятый день с момента заболевания Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Смерть от вируса гриппа А (H1N1) зафиксировали в Севастополе у 64-летнего мужчины. Как рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская, больной оказался не привит и, обратился к врачам на пятый день с момента заболевания.

- У него в наличии имелся также дополнительный "букет" всевозможных хронических заболеваний, - добавила Пеньковская.

Кроме того, глава управления добавила, что на сегодняшний день уровень заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями ни в одном из регионов не превышен.

Но, в сравнении с прошлым месяцем, число заболевших людей уменьшилось.

Кстати, в Крыму чаще начали выявлять онкологию на ранних стадиях. Но при этом в 2018 году заболеваемость онкологическими заболеваниями составила 449,9 на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU