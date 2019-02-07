2019-02-07T09:21:28+03:00
Недвижимость

В Ялте начали ликвидацию свалки на горе Дарсан

Работы должны завершить за 4 месяца
Александра КОРШУНОВА
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Ее организовали там еще в 2016 году. Фото: официальная страница "Вконтакте" Алексея ЧелпановаЕе организовали там еще в 2016 году. Фото: официальная страница "Вконтакте" Алексея Челпанова
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В Ялте начались работы по уборке свалки на горе Дарсан, которая образовалась еще в 2016 году. Как рассказал глава администрации города Алексей Челпанов, мусор будут вывозить на Тургеневский полигон за счет предприятия «ОУК».

Работы по уборке планируется в течение 3-4 месяца без привлечения городского бюджета.

- Проблема была действительно серьезной. Свалка была образована еще в 2016 году и за это время ее объемы только разрастались. Поэтому работы предстоит выполнить много, - отметил Челпанов.

На очищенной территории хотят сделать пункт переработки строительных отходов. Фото: официальная страница "Вконтакте" Алексея Челпанова

На очищенной территории хотят сделать пункт переработки строительных отходов. Фото: официальная страница "Вконтакте" Алексея Челпанова

После этого городские власти хотят оборудовать на очищенной территории пункт переработки строительных отходов.

- Это поможет в дальнейшем очистить город от несанкционированных свалок как явления, - подчеркнул глава администрации.

Кстати, в Крыму установили единый тариф на вывоз мусора. По городам максимальная планка составит 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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