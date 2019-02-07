В Симферополе 8 февраля отключат свет на 7 улицах и переулках
В столице региона 8 февраля очередная «отключка»: на пол-дня пропадет свет в некоторых районах. Повод для небольшого локального блэкаута вполне приличный - энергетики приводят в порядок провода и трансформаторы
- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».
Крымские энергетики просят их понять и простить.
И так, по каким адресам в Симферополе 8 февраля не будет света:
улица Проводников, 57-95 (нечет), 68-104 (чет);
улица Туристов, 24-56 (чет), 29-59 (нечет);
переулок Туристов, 7а, 7, 13-49 (нечет), 26-62 (чет);
улица Леси Украинки, 66-90 (чет), 94-102, 109-115 (нечет);
переулок Крутой, 15-37 (нечет), 42, 46-66 (чет);
улица Альпинистов, 2-64 (чет), 43-77 (нечет);
улица Западная, 17-51, 53
ИСТОЧНИК KP.RU