В Симферополе 8 февраля отключат свет на 7 улицах и переулках

СЕГОДНЯ 18:27 2019-02-07T18:27:40+03:00

В Симферополе всегда нужно держать в запасе свечи на всяки случай, потому что может пропасть свет. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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В столице региона 8 февраля очередная «отключка»: на пол-дня пропадет свет в некоторых районах. Повод для небольшого локального блэкаута вполне приличный - энергетики приводят в порядок провода и трансформаторы

- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

Крымские энергетики просят их понять и простить.

И так, по каким адресам в Симферополе 8 февраля не будет света:

улица Проводников, 57-95 (нечет), 68-104 (чет);

улица Туристов, 24-56 (чет), 29-59 (нечет);

переулок Туристов, 7а, 7, 13-49 (нечет), 26-62 (чет);

улица Леси Украинки, 66-90 (чет), 94-102, 109-115 (нечет);

переулок Крутой, 15-37 (нечет), 42, 46-66 (чет);

улица Альпинистов, 2-64 (чет), 43-77 (нечет);

улица Западная, 17-51, 53

ИСТОЧНИК KP.RU