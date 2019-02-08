После проверки с ОМОНом в отношении руководства «Керчьгортранс» возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-08T10:01:43+03:00

На предприятии не проводили техосмотр и допускали к работе пьяных водителей

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После проверки на муниципальном предприятии «Керчьгортранс» возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры, проверка выявила, что перевозчик выпускал на линию технически неисправные транспортные средства, не проводил техосмотр троллейбусов, допуска к управлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, силовики нагрянули с проверкой в Керчьгортранс в конце января.

Кроме того, наказали еще одного крымского перевозчика - ООО «Сакиавтотурсервис». Его оштрафовали аж на 500 тысяч рублей за то, что предприятие перевозило пассажиров без договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу людей.

В 2018 году по итогам прокурорских проверок выявлено более 2 тысяч нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. В суд направили более ста исков, наказали в административном и дисциплинарном порядке почти 500 должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU