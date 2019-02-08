Сотрудника «Крымэнерго» задержали за взятку в 35 тысяч рублей
Сотрудники УФСБ России по Крыму задержали за взятку работника предприятия «Крымэнерго». Мастер участка кабельных линий Ялтинского региона получил 35 тысяч рублей.
Еще 26 декабря прошлого года мужчина получил информацию о том, что в поселке Краснокаменка нет электроснабжения. Когда он выехал на место, то обнаружил, что нарушения связаны с проведением земляных работ в охранной зоне, передает «РИА Крым».
- Нарушителю сотрудник «Крымэнерго» предложил заплатить 35 тысяч рублей за то, чтобы он не составлял акт за нарушение, - рассказали в правоохранительных органах.
Через несколько дней мастера задержали при получении денег. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Кстати, после проверки с ОМОНом в отношении руководства "Керчьгортранс" возбудили уголовное дело. На предприятии не проводили техосмотр и допускали к работе пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU