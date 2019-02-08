Сотрудника «Крымэнерго» задержали за взятку в 35 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-08T10:09:14+03:00

Его задержали через несколько дней после получения денег Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ему грозит до 8 лет тюрьмы

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Сотрудники УФСБ России по Крыму задержали за взятку работника предприятия «Крымэнерго». Мастер участка кабельных линий Ялтинского региона получил 35 тысяч рублей.

Еще 26 декабря прошлого года мужчина получил информацию о том, что в поселке Краснокаменка нет электроснабжения. Когда он выехал на место, то обнаружил, что нарушения связаны с проведением земляных работ в охранной зоне, передает «РИА Крым».

- Нарушителю сотрудник «Крымэнерго» предложил заплатить 35 тысяч рублей за то, чтобы он не составлял акт за нарушение, - рассказали в правоохранительных органах.

Через несколько дней мастера задержали при получении денег. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Кстати, после проверки с ОМОНом в отношении руководства "Керчьгортранс" возбудили уголовное дело. На предприятии не проводили техосмотр и допускали к работе пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU