2019-02-08T10:09:14+03:00
Происшествия

Сотрудника «Крымэнерго» задержали за взятку в 35 тысяч рублей

Ему грозит до 8 лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Его задержали через несколько дней после получения денегЕго задержали через несколько дней после получения денегФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСБ России по Крыму задержали за взятку работника предприятия «Крымэнерго». Мастер участка кабельных линий Ялтинского региона получил 35 тысяч рублей.

Еще 26 декабря прошлого года мужчина получил информацию о том, что в поселке Краснокаменка нет электроснабжения. Когда он выехал на место, то обнаружил, что нарушения связаны с проведением земляных работ в охранной зоне, передает «РИА Крым».

- Нарушителю сотрудник «Крымэнерго» предложил заплатить 35 тысяч рублей за то, чтобы он не составлял акт за нарушение, - рассказали в правоохранительных органах.

Через несколько дней мастера задержали при получении денег. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Кстати, после проверки с ОМОНом в отношении руководства "Керчьгортранс" возбудили уголовное дело. На предприятии не проводили техосмотр и допускали к работе пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После проверки с ОМОНом в отношении руководства «Керчьгортранс» возбудили уголовное дело
Погода в Крыму на 8 февраля: мокрый снег, ветер и до +3 градусов
В Симферополе 8 февраля отключат свет на 7 улицах и переулках
В Севастополе задержали двух лесников за взятки
На улицы Симферополя готовы высыпать 120 тонн антигололедной смеси
В Крыму освободили от должности руководителя Фонда капитального ремонта
Морская "Комета" начнет курсировать в Крыму с мая
Новая плитка и освещение: В Симферополе заканчивается ремонт в подземном переходе на площади Куйбышева
На уборку свалок в Алуште выделят 3 миллиона рублей
Под Симферополем открыли объездную дорогу «Дубки-Левадки» за 6 миллиардов рублей
В Керчи загорелась двухкомнатная квартира
Служебная собака Юта унюхала грабителя в Бахчисарайском районе