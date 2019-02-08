2019-02-08T15:15:10+03:00
Происшествия

На трассе «Таврида» произошла авария с участием пяти автомобилей: Один водитель погиб

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД
Александра КОРШУНОВА
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Легковой автомобиль вылетел в кювет. Фото: Сергей Сотников/"Автопартнер Крым"/ВконтактеЛегковой автомобиль вылетел в кювет. Фото: Сергей Сотников/"Автопартнер Крым"/Вконтакте
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На крымской трассе «Таврида», перед поворотом на Ленинское 8 февраля в 11.00 произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля пытался обогнать "КАМАЗ", но не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковым автомобилем «Матиз», сообщили в пресс-службе МВД РФ по Крыму.

Информации о пострадавших пока нет. Фото: Сергей Сотников/"Автопартнер Крым"/Вконтакте

Информации о пострадавших пока нет. Фото: Сергей Сотников/"Автопартнер Крым"/Вконтакте

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, водитель грузового - получил травмы, -добавили в МВД.

При этом участниками ДТП стали еще две легковушки и грузовик, они не успели затормощить и столкнулись.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

- Уточненная информация будет дополнительно доведена до сведения общественности, - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 8 февраля недалеко от села Перевальное произошло смертельное ДТП, там столкнулись две лековушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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