По подозрению в обмане дольщиков в Крыму задержали одного из застройщиков
В Крыму арестовали застройщика по подозрению в обмане дольщиков. Ходатайство его аресте поддержала прокуратура Ялты.
Застройщика обвиняют по статье Уголовного кодекса «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере».
- Ему инкриминируется незаконное получение средств граждан по предварительным договорам купли - продажи помещения в невведенном в эксплуатацию многоквартирном жилом доме в поселке Массандра под Ялтой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Сейчас ход расследования уголовного дела находится контроле прокуратуры города.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил до апреля 2019 года решитьпроблему обманутых дольщиков. Пока еще у застройщиков есть время рассчитаться с людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU