2019-02-09T08:28:49+03:00
Общество

По подозрению в обмане дольщиков в Крыму задержали одного из застройщиков

Ходатайство его аресте поддержала прокуратура
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму арестовали застройщика по подозрению в обмане дольщиков. Ходатайство его аресте поддержала прокуратура Ялты.

Застройщика обвиняют по статье Уголовного кодекса «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере».

- Ему инкриминируется незаконное получение средств граждан по предварительным договорам купли - продажи помещения в невведенном в эксплуатацию многоквартирном жилом доме в поселке Массандра под Ялтой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Сейчас ход расследования уголовного дела находится контроле прокуратуры города.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил до апреля 2019 года решитьпроблему обманутых дольщиков. Пока еще у застройщиков есть время рассчитаться с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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