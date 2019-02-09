По подозрению в обмане дольщиков в Крыму задержали одного из застройщиков

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-09T08:28:49+03:00

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В Крыму арестовали застройщика по подозрению в обмане дольщиков. Ходатайство его аресте поддержала прокуратура Ялты.

Застройщика обвиняют по статье Уголовного кодекса «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере».

- Ему инкриминируется незаконное получение средств граждан по предварительным договорам купли - продажи помещения в невведенном в эксплуатацию многоквартирном жилом доме в поселке Массандра под Ялтой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Сейчас ход расследования уголовного дела находится контроле прокуратуры города.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил до апреля 2019 года решитьпроблему обманутых дольщиков. Пока еще у застройщиков есть время рассчитаться с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU