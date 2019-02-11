2019-02-11T10:22:10+03:00
Политика

Капитан захваченного Украиной судна "Норд" вернулся в Крым

Границу пересек по российскому паспорту
Анастасия ЖУКОВА
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Владимир Горбенко приехал в родную КерчьВладимир Горбенко приехал в родную КерчьФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Капитан захваченного Украиной рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко вернулся в Крым. Об этом он сам рассказал "Комсомольской правде - Крым" в эксклюзивном интервью.

- У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно, - поделился капитан.

Он провел на территории Украины более 10 месяцев после того, как 25 марта 2018 года украинские пограничники захватили сейнер прямо посреди Азовского моря.

На борту находились 10 человек, все - крымчане, граждане РФ. Однако украинские правоохранители отказались признавать их российские документы действительными и задержали весь экипаж вместе с судном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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