В Крыму 6 самолетов Су-24 сменили основные аэродромы на запасные
Экипажи самолетов Морской авиации Черноморского флота тренировались уходить из-под удара условного противника. Воздушные суда поменяли постоянные аэродромы базирования в Крыму на запасные.
- В ходе тренировки 6 самолетов Су-24 перебазировались с основных аэродромов на запасные, на территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
Военные летчики успешно справились с поставленной задачей: сократили нормативы по выводу сил из-под удара, проявили смелость и смекалку.
Под занавес 4-дневных летно-тактических учений Морской авиации ЧФ, в рамках которых прошла перебазировка, пройдет еще одно учение. Военнослужащие учиться наносить бомбовой удар по десантному отряду кораблей условного противника на переходе морем в районы высадки.
ИСТОЧНИК KP.RU