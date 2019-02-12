2019-02-12T09:59:13+03:00
Общество

В Крыму 6 самолетов Су-24 сменили основные аэродромы на запасные

Морская авиация Черноморского флота ушла из-под удара условного противника
Галина КОВАЛЕНКО
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Экипажи самолетов Су-24 успешшно выполнили задачу.Экипажи самолетов Су-24 успешшно выполнили задачу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Экипажи самолетов Морской авиации Черноморского флота тренировались уходить из-под удара условного противника. Воздушные суда поменяли постоянные аэродромы базирования в Крыму на запасные.

- В ходе тренировки 6 самолетов Су-24 перебазировались с основных аэродромов на запасные, на территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Военные летчики успешно справились с поставленной задачей: сократили нормативы по выводу сил из-под удара, проявили смелость и смекалку.

Под занавес 4-дневных летно-тактических учений Морской авиации ЧФ, в рамках которых прошла перебазировка, пройдет еще одно учение. Военнослужащие учиться наносить бомбовой удар по десантному отряду кораблей условного противника на переходе морем в районы высадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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