Какие улицы в Симферополе 13 февраля останутся без воды

12 Февр. 18:08 2019-02-12T19:34:36+03:00

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Часть Симферополя 13 февраля останется без воды. Горожанам советуют с вечера сделать нужный запас живительной влаги.

Под отключения попаду симферопольцы, живущие и работающие по ул. М. Залки, 13-29 и в микрорайоне Битак.

Слабый напор воды будет по ул. Воровского, ул. Киевская (от гостиницы «Москва» до площади Куйбышева), а также прилегающим к ним улицам и переулкам.

- Воды не будет с 10.00 до 15.00. Ограничения связаны с проведением ремонтно-авариных работ, - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Напомним, в Симферополе 13 февраля частично отключат свет. Электричества в домах не будет с 8.00 до 17.00. Света не будет на улице Чайкиной, 3, 5; а также в садовых товариществах - «Бодрость», «Водник», «Изыскатель», «Садовод», «Ягодка», «Автобусник», «Пчелка», «Автомобилист» и «Полет».

ИСТОЧНИК KP.RU