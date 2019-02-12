2019-02-12T19:09:36+03:00
Общество

В Симферополе 13 февраля частично отключат свет

Энергии не будет с 8 утра до 5 вечера
Галина КОВАЛЕНКО
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Жители домов, где отключат свет, не смогут пользоваться электроприборами. Фото: Галина КоваленкоЖители домов, где отключат свет, не смогут пользоваться электроприборами. Фото: Галина Коваленко
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В среду, 13 февраля, в столице Республики Крым частично пропадет свет. В зону «отключки» попадет одна улица и несколько садовых товариществ.

- Отключения электроснабжения будут происходить в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Энергия пропадет по следующим адресам: улица Чайкиной, 3, 5; садовые товарищества - «Бодрость», «Водник», «Изыскатель», «Садовод», «Ягодка», «Автобусник», «Пчелка», «Автомобилист» и «Полет».

Также, 13 февраля, в столичном городе не будет и воды на некоторых улицах. Водопроводные краны пересохнут в 10.00 утра на улице М. Залки, 13-29 и в микрорайоне Битак. Ослабнет напор в зданиях по улице Воровского и Киевская (от гостиницы «Москва» до площади Куйбышева), а также прилегающим к ним улицам и переулкам.

Коммунальщики обещают, что через несколько часов снова зажурчит. Воду дадут в 15.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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