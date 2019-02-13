Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар

13 Февр. 10:21 2019-02-13T10:26:27+03:00

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В летнем расписании аэропорта «Симферополь» появятся новые направления. Авиакомпания «Нордавиа» открыла продажи по 10 направлениям.

- Со 2 июня перевозчик приступит к выполнению перелетов по маршруту Архангельск-Симферополь. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 3 июня стартуют рейсы из Сыктывкара. Улететь можно будет два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

С 5 июня самолеты начнут летать в Мурманск, запланированы четыре рейса в неделю, и Иваново, один рейс в неделю.

С 6 июня по четвергам будут выполняться рейсы из Белгорода и Нижнекамска. С 7 июня по пятницам можно будет улететь в Крым из Чебоксар и Воронежа.

С 9 июня в расписании появятся рейсы из Волгограда. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям.

Аэропорт "Симферополь" перейдет на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта 2019 года.

Напомним, крымские отели снижают цены на майские праздники. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16%.

ИСТОЧНИК KP.RU