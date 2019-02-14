В Крыму сотрудника полиции подозревают в получении взятки в размере 35 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-14T13:19:39+03:00

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В Крыму сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки в размере 35 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД РК, когда он находился на суточном дежурстве, ему дали деньги за то, что не привлекать к административной ответственности нарушителя правил дорожного движения.

В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело.

Сейчас по данному факту проводится служебная проверка. Если его вина подтвердиться , то сотрудника ждет увольнение и он понесет наказание в соотвествии с законодательством.

- А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом, - добавили в пресс-службе МВД.

Напомним, сотрудника "Крымэнерго" подозревают в получении взятки в размере 35 тысяч рублей. Через несколько дней мастера задержали при получении денег. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU