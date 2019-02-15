2019-02-15T13:07:38+03:00
Происшествия

Ялтинские полицейские «накрыли» два незаконных игорных зала

Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
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В Ялте сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность двух подпольных игорных залов. Они находились в квартирах в жилых домах недалеко от центра города, рассказали в пресс-службе МВД РК.

В залах организаторы, с помощью компьютерного оборудования и, доступа к сети Интернет вели игру на деньги.

- Сотрудники полиции установили троих человек, которые причастны к организации противозаконного «бизнеса», - добавили в пресс-службе.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, им грози до 6 лет лишения свободы.

Во время обысков правоохранители изъяли 10 моноблоков персональных компьютеров.

Кстати, в Крыму сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки в размере 35 тысяч рублей. Когда полицейский находился на суточном дежурстве, ему дали деньги за то, что не привлекать к административной ответственности нарушителя правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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