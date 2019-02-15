Ялтинские полицейские «накрыли» два незаконных игорных зала
В Ялте сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность двух подпольных игорных залов. Они находились в квартирах в жилых домах недалеко от центра города, рассказали в пресс-службе МВД РК.
В залах организаторы, с помощью компьютерного оборудования и, доступа к сети Интернет вели игру на деньги.
- Сотрудники полиции установили троих человек, которые причастны к организации противозаконного «бизнеса», - добавили в пресс-службе.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, им грози до 6 лет лишения свободы.
Во время обысков правоохранители изъяли 10 моноблоков персональных компьютеров.
Кстати, в Крыму сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки в размере 35 тысяч рублей. Когда полицейский находился на суточном дежурстве, ему дали деньги за то, что не привлекать к административной ответственности нарушителя правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU