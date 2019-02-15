Житель Керчи задушил пенсионерку шнурком за бутылку спиртного

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-15T13:41:11+03:00

Он отказалась давать ему алкоголь в долг

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Керчанин задушил пожилую женщину шнурком за то, что она отказалась дать ему спиртное в долг.

Как сообщили в пресс-службе городского суда Керчи, осужденный пришел к пенсионерке в феврале 2018 года. Он хотел купить у нее спиртное долг, но она ему отказала.

- В ходе конфликта местный житель толкнул потерпевшую, она упала. На этом мужчина не остановился, а при помощи шнура, срезанного с жалюзей, задушил потерпевшую, - добавили в пресс-службе.

После этого он взял из ее кошелька 5,8 тысячи рублей.

Керченский городской суд признал мужчину виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы

Напомним, в Севастополе 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и бабушки. Поздним вечером 31 января из-за конфликта он нанес смертельные ранения женщинам топором и ножом. А после этого парень скрылся с места преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU