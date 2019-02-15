2019-02-15T13:41:11+03:00
Происшествия

Житель Керчи задушил пенсионерку шнурком за бутылку спиртного

Он отказалась давать ему алкоголь в долг
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Керчанин задушил пожилую женщину шнурком за то, что она отказалась дать ему спиртное в долг.

Как сообщили в пресс-службе городского суда Керчи, осужденный пришел к пенсионерке в феврале 2018 года. Он хотел купить у нее спиртное долг, но она ему отказала.

- В ходе конфликта местный житель толкнул потерпевшую, она упала. На этом мужчина не остановился, а при помощи шнура, срезанного с жалюзей, задушил потерпевшую, - добавили в пресс-службе.

После этого он взял из ее кошелька 5,8 тысячи рублей.

Керченский городской суд признал мужчину виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы

Напомним, в Севастополе 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и бабушки. Поздним вечером 31 января из-за конфликта он нанес смертельные ранения женщинам топором и ножом. А после этого парень скрылся с места преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главой администрации Феодосии стал Сергей Бовтуненко
Ялтинские полицейские «накрыли» два незаконных игорных зала
Под Симферополем «Лада» столкнулась с автобусом
Учения в Крыму: Морская авиация ЧФ уничтожила десант противника
Стивена Сигала пригласили в гости в Крым
Часть Симферополя 15 февраля останется без света
Военные корабли из Севастополя «уничтожили» плавающую мину
Минометы и БТРы: в Симферополе проходит выставка военной техники
В Крыму 15 февраля без осадков и до +6 градусов
Охранять госграницу на севере Крыма будет еще один катер на воздушной подушке
На ЯМЭФ приедет президент Сирии Башар Асад
Крымские таможенники забрали у украинца Hummer за неуплату 3 миллионов налогов
В Симферополе за 10 миллионов рублей облагородят памятники Великой Отечественной войны
Инвесторы хотят вложить в Крым 6 миллиардов рублей
С начала 2019 года на крымских дорогах установили 600 новых указателей
В Крыму сотрудника полиции подозревают в получении взятки в размере 35 тысяч рублей
На мысе Тарханкут в Крыму построят автокемпинг на 500 номеров
Незаконно продал жилплощадь: Крымского адвоката задержали за мошенничество
Министр спорта Крыма Кожичева стала первым замом
Житель Крыма проявил жестокость к 10-летней дочери
По просьбе водителей на трассе «Таврида» установят новые дорожные знаки
Погода в Крыму на 14 февраля: днем до +5, местами снег c дождем
В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас
Пожарные провели учения в симферопольском ТЦ "Меганом