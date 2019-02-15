Житель Керчи задушил пенсионерку шнурком за бутылку спиртного
Керчанин задушил пожилую женщину шнурком за то, что она отказалась дать ему спиртное в долг.
Как сообщили в пресс-службе городского суда Керчи, осужденный пришел к пенсионерке в феврале 2018 года. Он хотел купить у нее спиртное долг, но она ему отказала.
- В ходе конфликта местный житель толкнул потерпевшую, она упала. На этом мужчина не остановился, а при помощи шнура, срезанного с жалюзей, задушил потерпевшую, - добавили в пресс-службе.
После этого он взял из ее кошелька 5,8 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU