Погода «поздравит» мужчин с 23 февраля снегом и морозом

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-16T09:56:44+03:00

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Всю неделю, по прогнозам синоптиков, ожидается плюсовая температура воздуха. Но в день празднования 23 февраля погода резко изменится. Ожидается снег и морозы.

Понедельник, 18 февраля начнется с +3 и облачной погоды за окном.

19 и 20 февраля на небе будет светить солнце, а воздух прогреется до +6 градусов днем.

В четверг возможен дождь.

Подготавливать к похолоданию погода крымчан начнет уже в пятницу, 22 февраля. Несмотря на ясное небо, температура воздуха опустится до нуля.

Подарок в виде снега и минус пяти градусов ждет защитников Отечества в субботу, 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU