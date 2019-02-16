Погода «поздравит» мужчин с 23 февраля снегом и морозом
Всю неделю, по прогнозам синоптиков, ожидается плюсовая температура воздуха. Но в день празднования 23 февраля погода резко изменится. Ожидается снег и морозы.
Понедельник, 18 февраля начнется с +3 и облачной погоды за окном.
19 и 20 февраля на небе будет светить солнце, а воздух прогреется до +6 градусов днем.
В четверг возможен дождь.
Подготавливать к похолоданию погода крымчан начнет уже в пятницу, 22 февраля. Несмотря на ясное небо, температура воздуха опустится до нуля.
Подарок в виде снега и минус пяти градусов ждет защитников Отечества в субботу, 23 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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