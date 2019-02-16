Жительница Алушты обогатилась на 9 миллионов, провернув «мусорную схему»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-16T11:52:23+03:00

Предприниматель не выполнила своих обязательств по уборке. Фото: pixabay.com Фото: соцсети

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Предпринимательница из Алушты стала богаче на 9 миллионов рублей, провернув схему по уборке мусора придомовых территорий. Правда, воспользоваться деньгами она уже не сможет, так как на злоумышленницу завели уголовное дело.

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что индивидуальный предприниматель получила оплату за выполнение работ по уборке и содержанию придомовых территорий более 100 многоквартирных домов.

- Но фактически эту деятельность она не осуществляла и не имела возможности выполнить взятые на себя обязательства. В результате этих незаконных действий причинен ущерб бюджету на сумму 8,8 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU