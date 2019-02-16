Депардье, Кустурица и Башар Асад приедут на Ялтинский экономический форум
На Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в этом году в апреле, планируют приехать такие знаменитости, как французский актер Жерар Депардье и сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Они получили приглашение посетить полуостров, и принять участие в форуме. Известно, что приглашение звездные гости приняли.
Об этом рассказал сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров, пишет РИА Новости.
На данный момент известно, что Депардье, скорее всего, примет участие в форуме по направлению гастрономический туризм. Известно, что актер является еще и виноделом, поэтому эта сфера, которая активно развивается в Крыму, ему будет интересна.
Ялтинский международный экономический форум пройдет в этом году в пятый раз с 17 по 20 апреля.
Ожидается участие около 3-х тысяч человек, которые приедут из более 100 стран.
Среди почетных делегаций: сирийская во главе с президентом Сирии Башаром Асадом и французская во главе с лидером правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Крыму»