Депардье, Кустурица и Башар Асад приедут на Ялтинский экономический форум

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-16T14:30:55+03:00

Эмир Кустурица не первый раз в Крыму. Фото: пресс-служба аэропорта

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На Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в этом году в апреле, планируют приехать такие знаменитости, как французский актер Жерар Депардье и сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Они получили приглашение посетить полуостров, и принять участие в форуме. Известно, что приглашение звездные гости приняли.

Об этом рассказал сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров, пишет РИА Новости.

На данный момент известно, что Депардье, скорее всего, примет участие в форуме по направлению гастрономический туризм. Известно, что актер является еще и виноделом, поэтому эта сфера, которая активно развивается в Крыму, ему будет интересна.

Ялтинский международный экономический форум пройдет в этом году в пятый раз с 17 по 20 апреля.

Ожидается участие около 3-х тысяч человек, которые приедут из более 100 стран.

Среди почетных делегаций: сирийская во главе с президентом Сирии Башаром Асадом и французская во главе с лидером правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

ИСТОЧНИК KP.RU