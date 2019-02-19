2019-02-19T11:27:21+03:00
Происшествия

На «проклятом» перекрестке в Симферополе «Газель» столкнулась с автобусом

Там произошло уже больше тридцати аварий
Александра КОРШУНОВА
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Авария на перекрестке улиц Чехова и Красноармейская. Фото: Сергей Аузяк/"Автопартнер Крым"/ВконтактеАвария на перекрестке улиц Чехова и Красноармейская. Фото: Сергей Аузяк/"Автопартнер Крым"/Вконтакте
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В Симферополе во вторник, 19 февраля, на перекрестке улиц Чехова и Красноармейская произошло очередное ДТП. Там «Газель» столкнулась с пассажирским автобусом.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», это произошло из-за оледенения дорожного полотна.

Автолюбители пишут, что это уже 36-я авария на этом перекрестке.

Одна из местных жительниц рассказала, что тоже по льду «еле затормозила».

- Может там нужно «лежачего» или светофор поставить, чтобы люди не разгонялись, а притормаживали, - написала одна из участниц группы.

Напомним, в конце января на этом перекрестке столкнулись три легковых автомобиля. Тогда местная жительница отметила, что уже писала обращения в департамент городского хозяйства Симферополя и в ГИБДД, чтобы отрегулировать аварийно-опасный участок, но реакции от властей не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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