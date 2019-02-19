Пятеро крымчан могут сесть в тюрьму за организацию подпольного казино

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-19T18:22:57+03:00

Им грозит до 6 лет лишения свободы

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В Крыму возбудили уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следкома РФ по Республики Крым, они действовали организованной группой. Азартные игры они устраивали с помощью телекоммуникационных сетей и Интернета.

- Также они использовали игровое оборудование вне игровой зоны в помещениях, которые расположены в Крыму, - добавили пресс-службе.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в декабре 2018 года в Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек. Их основным "бизнесом" были игровые автоматы. В целом сообщество состояло из 16 подразделений: 13 игровых залов действовали в Севастополе, а еще 3 - в Симферополе. Всех участников признали виновными

ИСТОЧНИК KP.RU