2019-02-20T10:12:22+03:00
Общество

На Южном берегу Крым расцветут 100 тысяч тюльпанов

Луковичные украсят Никитский ботанический сад
Галина КОВАЛЕНКО
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Цветущие тюльпаны - это очень красиво.Цветущие тюльпаны - это очень красиво.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Каждый год в Никитском ботаническом саду проходит Парад тюльпанов. Этой весной праздник весенних цветов будет особенно замечательным и масштабным.

Желающих побывать на Параде всегда много. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Желающих побывать на Параде всегда много.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- На выставке тюльпанов расцветет сто тысяч цветов, – сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада. у НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. –Коллекция тюльпанов бережно собирается и хранится в Никитском саду с 1812 года, и мы имеем уникальную возможность продемонстрировать нашим гостям 247 великолепных сортов тюльпанов. Пять из них выведены селекционерами Никитского ботанического сада. Также мы впервые продемонстрируем сразу 96 сортов иностранной селекции.

Всего можно будет увидеть 247 сортов тюльпанов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Всего можно будет увидеть 247 сортов тюльпанов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Когда же?

Пока точной даты нет. Обычно Парад открывается в последней декаде марта и длится до середины мая. Но время проведения праздника весенних цветов в Крыму непостоянно, в зависимости от погоды оно может смещаться на 7-10 дней в ту или иную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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