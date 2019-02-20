2019-02-20T10:31:27+03:00
Общество

На въезде в Симферополь восстановят стеллу с изображением пчелы

Перед этим ее приведут в соответствие
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Крымская столица с высоты птичьего полетаКрымская столица с высоты птичьего полетаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

При улучшении погодных условий на въезде в Симферополь по Евпаторийскому шоссе восстановят стеллу с изображением пчелы. Ее демонтировали из-за ремонтных работ в мае 2018 года.

Как сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, в марте уже будут известны сроки ее повторной установки.

- Сейчас мы ждем подходящих погодных условий, ведь там нужно выполнить определенные работы. Место размещения немного изменится, но принцип останется тот же, - добавила Маленко.

Также она отметила, что ее приведут в соответствие перед началом работ.

Напомним, к 2020 году в Симферополе полностью восстановят уличное освещение. На это потребуется 430 миллионов рублей. За эти деньги планируется установить новые опоры и столбы. Уже в марте в крымской столицы начнутся работы на более чем 300 городских улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Феодосией мужчина пытался «подзаработать» с помощью незаконного вылова рыбы
В Крыму на трассе «Таврида» столкнулись легковушка и грузовик
В Симферополе в этом году откроют 5 новых детских садов
На Южном берегу Крым расцветут 100 тысяч тюльпанов
Погода в Крыму на 20 февраля: сухо и тепло до +10
Пятеро крымчан могут сесть в тюрьму за организацию подпольного казино
В центре Севастополя 23 февраля ограничат движение транспорта
Уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году
В 2019 году в Крыму заменят 900 лифтов
Служебная собака Арчи не пропустила в Крым упаковку транквилизаторов
Крым на форуме в Сочи заключил инвестсоглашения на 12 миллиардов рублей
Глава Крыма назвал «вопиющей» ситуацию с керченскими автобусами
На «проклятом» перекрестке в Симферополе «Газель» столкнулась с автобусом