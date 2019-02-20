На въезде в Симферополь восстановят стеллу с изображением пчелы

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-20T10:31:27+03:00

Перед этим ее приведут в соответствие

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При улучшении погодных условий на въезде в Симферополь по Евпаторийскому шоссе восстановят стеллу с изображением пчелы. Ее демонтировали из-за ремонтных работ в мае 2018 года.

Как сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, в марте уже будут известны сроки ее повторной установки.

- Сейчас мы ждем подходящих погодных условий, ведь там нужно выполнить определенные работы. Место размещения немного изменится, но принцип останется тот же, - добавила Маленко.

Также она отметила, что ее приведут в соответствие перед началом работ.

Напомним, к 2020 году в Симферополе полностью восстановят уличное освещение. На это потребуется 430 миллионов рублей. За эти деньги планируется установить новые опоры и столбы. Уже в марте в крымской столицы начнутся работы на более чем 300 городских улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU