В Ленинском районе мужчина пытался «подзаработать» с помощью незаконного вылова рыбы

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-20T12:42:53+03:00

У него нашли сельдь, камбалу и кефаль

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Недалеко от села Южное, в Ленинском районе Крыма, 52-летний мужчина незаконно ловил рыбу. Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, у него нашли ставную сеть и около 70 единиц водных биологических ресурсов.

Помимо этого, при обследовании береговой полосы, пограничники нашли еще два сетных порядка, которые нарушитель расставил в море.

- В ходе беседы с инспекторами житель Батального не стал отрицать своих противоправных намерений, объяснив свои действия попыткой «подзаработать», - рассказали в Погрануправлении.

Всего сотрудники обнаружили около 70 единиц водных биоресурсов: сельдь, бычок, кефаль, камбала.

Большую часть из них удалось вернуть «в естественную среду обитания». Это позволило предотвратить нанесение ущерба на сумму 42 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, в Крыму браконьеры могут получить срок за незаконный вылов пиленгаса.

ИСТОЧНИК KP.RU