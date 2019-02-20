В Симферополе спасатели тушат пожар на заводе пластмасс
В среду, 20 февраля, на «Симферопольском заводе пластмасс», в подвальном помещении, произошло возгорание. Сейчас специалисты борются с пожаром.
На месте происшествия работают 40 человек личного состава МЧСФото: Станислав МАЗУР
К счастью, жертв и пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, подразделения спасателей уже на месте ликвидируют возгорание.
Возгорание произошло в подвальном помещенииФото: Станислав МАЗУР
- На данный момент работают пять единиц спецтехники и порядка сорока человек личного состава. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров, - добавили в пресс-службе МЧС.
Угрозы распространения огня на другие здания нет.
Как рассказывают очевидцы, дым от пожара видно даже в районе Николаевки.
Напомним, 20 февраля на трассе "Таврида" столкнулись легковой автомобиль «Daewoo Lanos» и грузовик «Scania». Одного из водителей, 35-летнего мужчину, госпитализировали в городскую больницу Белогорска. Причины ДТП будут устанавливать специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU