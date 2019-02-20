2019-02-20T14:03:01+03:00
Происшествия

В Симферополе спасатели тушат пожар на заводе пластмасс

Жертв и пострадавших нет
Александра КОРШУНОВА
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Специалисты продолжают бороться с пожаромСпециалисты продолжают бороться с пожаромФото: Руслан БОЙЦОВ
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В среду, 20 февраля, на «Симферопольском заводе пластмасс», в подвальном помещении, произошло возгорание. Сейчас специалисты борются с пожаром.

На месте происшествия работают 40 человек личного состава МЧС Фото: Станислав МАЗУР

На месте происшествия работают 40 человек личного состава МЧСФото: Станислав МАЗУР

К счастью, жертв и пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, подразделения спасателей уже на месте ликвидируют возгорание.

Возгорание произошло в подвальном помещении Фото: Станислав МАЗУР

Возгорание произошло в подвальном помещенииФото: Станислав МАЗУР

- На данный момент работают пять единиц спецтехники и порядка сорока человек личного состава. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров, - добавили в пресс-службе МЧС.

Угрозы распространения огня на другие здания нет.

Как рассказывают очевидцы, дым от пожара видно даже в районе Николаевки.

Напомним, 20 февраля на трассе "Таврида" столкнулись легковой автомобиль «Daewoo Lanos» и грузовик «Scania». Одного из водителей, 35-летнего мужчину, госпитализировали в городскую больницу Белогорска. Причины ДТП будут устанавливать специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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