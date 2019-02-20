В Крыму на трассе «Таврида» столкнулись легковушка и грузовик

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-20T10:53:20+03:00

Один из водителей попал в больницу

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20 февраля, в семь часов утра в дежурную часть «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение, что на 35-ом километре трассы «Таврида» случилось дорожно-транспортное происшествие.

На новой трассе столкнулись легковой автомобиль «Daewoo Lanos» и грузовик «Scania».

- Пострадавший, 35-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos», с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ЦРБ Белогорска, - сообщает пресс-служба МСЧ РК.

Водитель легковушки попал в больницу. Фото:МЧС РК

В столице региона чуть ли не каждый день происходят аварии на перекрестке улиц Чехова и Красноармейская, который народ уже прозвал проклятым. На днях там «Газель» столкнулась с пассажирским автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU