Спасатели потушили пожар на заводе пластмасс в Симферополе

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-20T17:03:30+03:00

Помещение было сильно задымлено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

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Крымские спасатели в 15.50 успешно локализовали пожар на заводе пластмасс в Симферополе. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Для ликвидации пожара к месту направили 12 единиц специализированной техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, в подвальном помещении склада загорелись нефтепродукты - мазут. Его применяли для работы станков.

Специалисты приняли решение тушить огонь с двух «решающих направлений»: через вентиляционный канал и с бокового входа в подвальное помещение.

- На наиболее опасных участках спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания, ведь пожар сопровождался сильным задымлением, - добавили в пресс-службе.

Специалисты тушили огонь с двух направлений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Причины возгорания выясняют эксперты.

После этого специалисты биологической защиты произвели замеры предельно допустимой концентрации на наличие опасных веществ в воздухе. Никаких отклонений в результате не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU