Спасатели потушили пожар на заводе пластмасс в Симферополе
Крымские спасатели в 15.50 успешно локализовали пожар на заводе пластмасс в Симферополе. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.
Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
Для ликвидации пожара к месту направили 12 единиц специализированной техники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, в подвальном помещении склада загорелись нефтепродукты - мазут. Его применяли для работы станков.
Специалисты приняли решение тушить огонь с двух «решающих направлений»: через вентиляционный канал и с бокового входа в подвальное помещение.
- На наиболее опасных участках спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания, ведь пожар сопровождался сильным задымлением, - добавили в пресс-службе.
Специалисты тушили огонь с двух направлений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
Причины возгорания выясняют эксперты.
После этого специалисты биологической защиты произвели замеры предельно допустимой концентрации на наличие опасных веществ в воздухе. Никаких отклонений в результате не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU