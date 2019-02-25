Украина возбудила уголовное дело в отношении командующего Черноморским флотом

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-25T17:54:49+03:00

Обвинения выдвинули и трем сотрудникам Погранслужбы ФСБ России по Крыму

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Следователи Службы безопасности Украины и Военная прокуратура Южного региона возбудили уголовное дело против военнослужащих Вооруженных сил РФ и Пограничной службы ФСБ РФ по Республике Крым. Как сообщили в пресс-службе СБУ, они «отдавали и выполняли» преступные приказы по нападению на украинских моряков в Керченском проливе.

Под подозрения в преступлении попал генерал-половник Александр Дворников – командующий Южного военного округу РФ и вице-адмирал, командующий Черноморским флотом Александр Моисеев.

Также обвинения выдвинули и троим сотрудникам Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым: двум капитанам и старшему лейтенанту.

В Службе безопасности отметили, что расследование продолжается.

- Подозрения, которые сообщены указанным лицам, направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения, - добавили в СБУ.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации и двинулись в сторону Керченского пролива. Ни на какие требования российских властей они не реагировали.

ИСТОЧНИК KP.RU