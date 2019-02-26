В Керчи загорелась многоэтажка: Эвакуировали 15 человек
Крымским спасателям 25 февраля в 17.10 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме произошло возгорание. Как оказалось, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.
- С верхних этажей, из-за сильного задымления, эвакуировали 15 человек. Еще троих жителей удалось спасти. Их передали врачам с предварительным диагнозом - «отравление угарным газом», - добавили в МЧС.
Сообщается, что в квартире загорелась мебель. Уже к 17.50 огонь удалось потушить, площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В причинах происшествия будут разбираться эксперты.
Напомним, 20 февраля в Симферополе загорелся завод пластмасс. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, огонь вспыхнул в подвальном помещении. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»