2019-02-26T09:30:55+03:00
Общество

В Керчи загорелась многоэтажка: Эвакуировали 15 человек

Еще троих удалось спасти
Александра КОРШУНОВА
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Крымским спасателям 25 февраля в 17.10 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме произошло возгорание. Как оказалось, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

- С верхних этажей, из-за сильного задымления, эвакуировали 15 человек. Еще троих жителей удалось спасти. Их передали врачам с предварительным диагнозом - «отравление угарным газом», - добавили в МЧС.

Сообщается, что в квартире загорелась мебель. Уже к 17.50 огонь удалось потушить, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В причинах происшествия будут разбираться эксперты.

Напомним, 20 февраля в Симферополе загорелся завод пластмасс. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, огонь вспыхнул в подвальном помещении. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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