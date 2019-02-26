В Керчи две легковушки столкнулись лоб в лоб: Пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-26T10:21:20+03:00

На место ДТП выехали сотрудники "скорой помощи", ГИБДД и спасатели Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Их отвезли в городскую больницу

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На шоссе Героев Сталинграда в Керчи вечером 25 февраля лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и «скорой помощи». Там сотрудники чрезвычайного ведомства из автомобиля Fiat деблокировали пострадавшего водителя. И с помощью специнструментов открыли заблокированную дверь в машине Toyota Rav 4.

- На месте аварии спасатели отключили у автомобилей аккумулятивные батареи, - добавили в МЧС.

Всего в результате столкновения пострадали четыре человека. Их увезли в городскую больницу Керчи.

Напомним, в понедельник, 25 февраля, в одном из многоэтажных домов в Керчи произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 15 человек, а еще троих передали врачам с предварительным диагнозом "отравление угарным газом",

ИСТОЧНИК KP.RU